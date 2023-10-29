Para Ning dan Nyai Tapal Kuda Perkuat Dukung Ganjar-Mahfud

JEMBER - Sebagai bagian dari Perkuatan dukungan terhadap pasangan Ganjar-Mahfud di Jawa Timur, khususnya wilayah Tapal Kuda menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur komunitas Nawaning JAGA-NU Tapal Kuda mendeklarasikan diri mendukung Ganjara Pranowo-Mahfud MD.

Barbagai tokoh dari Jawa Timur pun hadir, termasuk KH. Nur Kholis, salah satu pembina Nawaning Jaga-NU dan pengasuh Ponpes Kapu Salafiyah Kediri.

Gus Tantowi, Muharrik dan pengasuh Ponpes Al-Falah Jember, turut hadir dalam acara ini. Juga hadir KH.M Toifur Al-Busthomi, pengasuh Ponpes Al-Falah Jember. Serta sekitar 28 orang peserta dari wilayah Tapal Kuda, seperti Jember, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. KH.M.Toifur yang memberikan pandangan positif terhadap pasangan Ganjar-Mahfud.

"Pak Ganjar pernah menjabat Gubernur dan wakilnya adalah Gus Yazin putra guru saya mbah Maimoen Zubair. Mbah Moen saja merestui dan mendukung Ganjar sebagai pemimpin dengan mengizinkan putranya, apalagi lagi kita sebagai santri, ya Wajib mendukung Ganjar," katanya, Minggu (29/10/2023).

Lebih lanjut, KH.M.Toifur menyoroti catatan baik dan ketegasan Pak Mahfud, "Pak Mahfud adalah seorang profesional didikan Gus Dur. Beliau diantara calon yang paling bersih dan tegas. Terlibat politik memenangkan calon yang terbaik dan bersih, termasuk bentuk keperdulian kita terhadap umat Rasulullah," jelasnya.

Gus Tantowi, pengasuh Ponpes Al-Falah Jember, memberikan penguatan bahwa Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang mewakili kalangan profesional, mewakili NU, dan diyakini akan menang satu putaran.