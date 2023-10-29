Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:16 WIB

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:16 WIB
Dua Kelompok Pemuda Tawuran di Bandung Barat, Kayu hingga Cerulit Beterbangan
Tawuran pemuda pecah di Bandung Barat (Foto: istimewa/Okezone)
CIMAHI - Dua kelompok pemuda di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terlibat tawuran di Jalan Raya Bandung-Cianjur, tepatnya di Kampung Pamucatan RT 02 RW 19 Desa/Kecamatan Padalarang, Sabtu 28 Oktober 2023 malam.

Dua kelompok pemuda ini saling serang menggunakan alat benda tumpul berupa bambu dan kayu serta senjata tajam celurit. Batu hingga kayu beterbangan di lokasi.

Tawuran antarkelompok pemuda menggunakan kendaraan bermotor dari wilayah Barat dan Timur sehingga sempat melumpuhkan arus lalu lintas.

"Iya betul semalam ada tawuran di sini, mungkin sekitar pukul 11.00 lebih," kata Maliki (25) salah seorang warga setempat, Minggu (29/10/2023).

Ketika tawuran itu pecah, Maliki sedang berada di depan rumahnya. Ia mendengar suara petasan yang diiringi ribut-ribut serta benturan bambu. Saat dilihat, ternyata kelompok pemuda tengah bentrok. Menurutnya, dua kelompok pemuda itu datang dari duah arah berlawanan.

"Jumlahnya puluhan. Kubu pertama dari arah Timur sekitar 15-20 orang, sedangkan dari arah Barat cuma 10 orang. Semuanya bawa senjata kayu dan bambu. Kalau yang bawa celurit merupakan masa dari Timur," ungkap dia.

