Jalin Silaturahmi, Relawan Ganjar Adakan Festival Layang-Layang di Pandeglang

PANDEGLANG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk Dukung Ganjar menggelar festival dan lomba layang-layang di Lapangan Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (29/10/2023).

Koordinator Daerah Komunitas Sopir Truk Pandeglang, Hidayat mengatakan kegiatan tersebut belangsung meriah.

"Alhamdulillah hari lomba layang-layang berjalan sukses, lancar dan kondusif," ujar Hidayat dalam keterangannya, Minggu.

Hidayat menjelaskan, tujuan diadakannya festival dan lomba layang-layang untuk masyarakat Desa Jiput itu untuk mewadahi warga yang hobi bermain layangan.

Tak hanya itu, pihaknya juga bermaksud untuk mengenalkan sukarelawan Komunitas Sopir Truk Dukung Ganjar kepada masyarakat.

"Tujuannya satu untuk silaturahmi antar yang hobi layang-layang. Kami juga ingin memperkenalkan nama kami di sekitar Jiput ini," kata Hidayat.

Adapun festival dan lomba layang-layang itu dilakukan dengan mencari layang-layang yang mampu bertahan paling lama di udara.

Jenis layangan yang digunakan oleh warga yaitu layang-layang peteng yang mengeluarkan bunyi khas dan unik saat terbang.