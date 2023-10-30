Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jalin Silaturahmi, Relawan Ganjar Adakan Festival Layang-Layang di Pandeglang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |07:11 WIB
Jalin Silaturahmi, Relawan Ganjar Adakan Festival Layang-Layang di Pandeglang
Relawan Ganjar mengadakan Festival Layang-Layang di Pandeglang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PANDEGLANG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk Dukung Ganjar menggelar festival dan lomba layang-layang di Lapangan Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (29/10/2023).

Koordinator Daerah Komunitas Sopir Truk Pandeglang, Hidayat mengatakan kegiatan tersebut belangsung meriah.

"Alhamdulillah hari lomba layang-layang berjalan sukses, lancar dan kondusif," ujar Hidayat dalam keterangannya, Minggu.

BACA JUGA:

Gagasan Pemuda, Platform untuk Wadahi Aspirasi Anak Muda Pendukung Ganjar-Mahfud 

Hidayat menjelaskan, tujuan diadakannya festival dan lomba layang-layang untuk masyarakat Desa Jiput itu untuk mewadahi warga yang hobi bermain layangan.

Tak hanya itu, pihaknya juga bermaksud untuk mengenalkan sukarelawan Komunitas Sopir Truk Dukung Ganjar kepada masyarakat.

"Tujuannya satu untuk silaturahmi antar yang hobi layang-layang. Kami juga ingin memperkenalkan nama kami di sekitar Jiput ini," kata Hidayat.

BACA JUGA:

Berantas Praktik KKN dalam Penegakan Hukum, Ganjar Pranowo Tekankan APH yang Imparsial 

Adapun festival dan lomba layang-layang itu dilakukan dengan mencari layang-layang yang mampu bertahan paling lama di udara.

Jenis layangan yang digunakan oleh warga yaitu layang-layang peteng yang mengeluarkan bunyi khas dan unik saat terbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement