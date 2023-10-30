Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Riau Menyakini Ganjar-Mahfud MD Peduli Terhadap Petani

Awaludin , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |23:47 WIB
Warga Riau Menyakini Ganjar-Mahfud MD Peduli Terhadap Petani
Relawan Ganjar bersama petani jambu (foto: dok ist)
RIAU - Orang Muda Ganjar Riau mendatangi petani jambu di Kabupaten Siak Riau. Mereka pun senang atas kehadiran relawan Ganjar Pranowo itu karena persoalan kerap menghantui para petani memasuki musim panen. Salah satunya ialah persoalan hama ulat yang kerap menggagalkan panen para petani jambu.

Dengan membawa sepaket obat-obatan pembasmi hama, Tokoh masyarakat sekaligus Petani Jambu Holmes Ginting mengaku senang atas bantuan yang diberikan. Dirinya berharap kelak bantuan tersebut bisa memberikan dampak terhadap ingatan masyarakat atas keberpihakan Ganjar terhadap para petani di Riau.

"Kami merasa senang dan bahagia atas kepedulian Orang Muda Ganjar dan untuk kedepannya ini ada pertemuan lanjutannya, besar harapan kami agar pak Ganjar dan pak Mahfud terpilih," jawab Holmes dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Menurut Holmes, banyak persoalan yang dihadapi oleh para petani jambu di Riau, salah satunya adalah soal ketersedian pupuk, terutama pupuk bersubsidi yang keberadaannya sangat terbatas. Untuk itu, besar harapan para petani agar Orang Muda Ganjar mampu memberikan solusi atas persoalan tersebut.

"Salah satu kendala utama yakni soal alam atau cuaca yang tidak bisa dihindari. Kemudian faktor ketersediaan pupuk bersubsidi masih jadi juga jadi kendala, semoga beliau yang terpilih bisa menyelesaikan persoalan tersebut," lanjut Holmes.

"Kemudian biaya perawatan tinggi, tapi tidak diimbangi dengan harga jual yang bagus, tapi untuk pemasaran alhamdullilah ada yang menampung," lanjutnya.

