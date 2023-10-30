Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Haul Mbah Hisyam, Ribuan Warga Rela Kehujanan Demi Bertemu Ganjar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:03 WIB
Haul Mbah Hisyam, Ribuan Warga Rela Kehujanan Demi Bertemu Ganjar
Ganjar Pranowo hadiri haul Mbah Hisyam di Purbalingga (Foto: Istimewa)
A
A
A

PURBALINGGA - Ribuan warga Purbalingga berkumpul di kompleks Pondok Pesantren Roudlotussholichin Sholichat Kalijaran untuk mengikuti haul Kyai Hisyam Abdul Karim Kalijaran atau Mbah Hisyam ke-35 pada Senin (30/10/2023).

Sejak siang hari, masyarakat berdatangan dari penjuru daerah ke Pondok Pesantren milik keluarga Siti Atikoh Supriyanti, istri bakal calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Diketahui, Siti Atikoh adalah cucu dari Mbah Hisyam Kalijaran yang dikenal sebagai ulama kharismatik asal Jawa Tengah.

Acara haul Mbah Hisyam tahun ini begitu meriah. Selain menghadirkan Gus Muwafiq sebagai penceramah, haul juga dihadiri langsung oleh Capres 2024, Ganjar Pranowo.

Maka tak heran, jemaah haul pun membludak. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Banyumas, Banjarnegara, Brebes, Tegal, Cilacap, Jakarta, Jawa Timur hingga Sumatera.

Masyarakat rela kepanasan demi mengikuti acara Haul Mbah Hisyam. Bahkan saat sore, hujan turun cukup deras namun masyarakat enggan meninggalkan lokasi haul demi menunggu kedatangan Ganjar Pranowo.

"Pak Ganjar sebentar lagi datang, sedang perjalanan ke sini. Jadi tenang, bapak ibu pasti ketemu sama calon presiden kita. Bapak ibu beruntung, punya keluarga besar yang jadi calon presiden," ucap Gus Muwafiq, penceramah dalam haul Mbah Hisyam itu.

Benar saja, ketika Ganjar dan istri tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB, warga langsung berebut mendekat untuk menyalaminya. Mereka tak peduli harus berdesakan demi bersalaman dan menyapa Ganjar.

"Pak Ganjar, selamat datang di Purbalingga pak. Pak kami sudah kangen sama bapak, lama tidak jumpa," teriak warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement