Haul Mbah Hisyam, Ribuan Warga Rela Kehujanan Demi Bertemu Ganjar

PURBALINGGA - Ribuan warga Purbalingga berkumpul di kompleks Pondok Pesantren Roudlotussholichin Sholichat Kalijaran untuk mengikuti haul Kyai Hisyam Abdul Karim Kalijaran atau Mbah Hisyam ke-35 pada Senin (30/10/2023).

Sejak siang hari, masyarakat berdatangan dari penjuru daerah ke Pondok Pesantren milik keluarga Siti Atikoh Supriyanti, istri bakal calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Diketahui, Siti Atikoh adalah cucu dari Mbah Hisyam Kalijaran yang dikenal sebagai ulama kharismatik asal Jawa Tengah.

Acara haul Mbah Hisyam tahun ini begitu meriah. Selain menghadirkan Gus Muwafiq sebagai penceramah, haul juga dihadiri langsung oleh Capres 2024, Ganjar Pranowo.

Maka tak heran, jemaah haul pun membludak. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Banyumas, Banjarnegara, Brebes, Tegal, Cilacap, Jakarta, Jawa Timur hingga Sumatera.

Masyarakat rela kepanasan demi mengikuti acara Haul Mbah Hisyam. Bahkan saat sore, hujan turun cukup deras namun masyarakat enggan meninggalkan lokasi haul demi menunggu kedatangan Ganjar Pranowo.

"Pak Ganjar sebentar lagi datang, sedang perjalanan ke sini. Jadi tenang, bapak ibu pasti ketemu sama calon presiden kita. Bapak ibu beruntung, punya keluarga besar yang jadi calon presiden," ucap Gus Muwafiq, penceramah dalam haul Mbah Hisyam itu.

Benar saja, ketika Ganjar dan istri tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB, warga langsung berebut mendekat untuk menyalaminya. Mereka tak peduli harus berdesakan demi bersalaman dan menyapa Ganjar.

"Pak Ganjar, selamat datang di Purbalingga pak. Pak kami sudah kangen sama bapak, lama tidak jumpa," teriak warga.