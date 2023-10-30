Gus Muwafiq Sebut Ganjar Cucu Mantu Mbah Hisyam, Pasti Berjuang untuk Rakyat

PURBALINGGA - Ulama kharismatik asal Yogyakarta, KH Ahmad Muwafiq, yakin jika perjuangan Mbah Hisyam Kalijaran dalam memajukan Indonesia tidak akan padam. Api perjuangan itu akan terus berkobar karena dilanjutkan oleh keturunannya. Salah satunya adalah cucu mantu Mbah Hisyam Kalijaran yang juga bakal calon presiden (bacapres) 2024, Ganjar Pranowo.

"Mas Ganjar itu cucu mantu Mbah Hisyam Kalijaran. Pasti Mas Ganjar mengikuti gaya Mbah Hisyam dalam berjuang di tengah masyarakat," kata Gus Muwafiq saat mengisi acara haul Mbah Hisyam Kalijaran di Ponpes Roudlotussholichin Sholichat Kalijaran Purbalingga, Senin (30/10/2023).

Sosok Mbah Hisyam, lanjut Gus Muwafiq, pasti banyak mempengaruhi dalam jejak langkah seorang Ganjar. Makanya tidak heran jika selama menjadi Gubernur Jateng, Ganjar sangat dekat dengan para ulama dan pesantren.

"Ya semua pasti akan mengikuti jejak para pendahulunya. Karena nggak mungkin pendahulu meninggalkan sesuatu tanpa ada jejak. Dan orang orang sekarang seperti Mas Ganjar pasti akan mengikuti," jelasnya.

Gus Muwafiq juga mengatakan masyarakat Jawa Tengah khususnya Purbalingga patut bersyukur. Sebab salah satu keluarga besar Mbah Hisyam Kalijaran ada yang mencalonkan diri sebagai presiden 2024.

"Sampeyan bejo (bapak ibu beruntung) ada keluarga besar yang siap jadi presiden. Sebab, tidak sembarang orang bisa jadi presiden. Maka mari kita doakan beliau, semoga Pak Ganjar jadi presiden kita semua. Alfatihah," pungkas Gus Muwafiq.

Ribuan warga Purbalingga dan sekitarnya berkumpul di kompleks Pondok Pesantren Roudlotus Sholichin Sholichat (Ponpes Kalijaran), Senin (30/10/2023). Dengan antusias, mereka mengikuti haul Kyai Hisyam Abdul Karim Kalijaran ke-35.