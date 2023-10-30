Konser di Kudus, Relawan Sebut Ganjar Peduli Kreativitas Anak Muda

KUDUS – Konser bertema Musik Muda Bikin Bangga yang menampilkan Aftershine sukses digelar di Alun-Alun Kabupaten Kudus. Acara itu digelar relawan Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Garda Pendowo.

Konser grup musik asal Sleman ini merupakan yang 45 kali berkeliling untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo. Ketua Relawan Garda Pandawa mengatakan, konser musik ini merupakan upaya dari mereka untuk menyasar pemilih anak muda khususnya di wilayah Jawa Tengah.

“Karena calon presiden Ganjar Pranowo memberikan apresiasi dan perhatian lebih terhadap kreativitas anak muda,” ucap Ketua Garda Pendowo, Disa Ageng Aliva, Minggu (29/10/2023).

Sementara itu, Aftershine yang menyanyikan sepuluh lagu dalam acara tersebut mengatakan, Ganjar layak jadi presiden karena selain visioner, juga memperhatikan betul pada kiprah dan kreativitas anak muda.

Selain konser music, acara tersebut juga untuk menumbuhkan UMKM di wilayah Kabupaten Kudus. Hampir 100 PKL digelar di sekitar Alun-Alun Kabupaten Kudus.