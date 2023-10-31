Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengutip Alkitab, Netanyahu Tegaskan Tolak Gencatan Senjata di Gaza dan Tekankan Waktunya Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:40 WIB
Mengutip Alkitab, Netanyahu Tegaskan Tolak Gencatan Senjata di Gaza dan Tekankan Waktunya Perang
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tolak gencatan senjata di Gaza (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

ISRAELPerdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin (30/10/2023) mengatakan Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata di Gaza, di mana Israel terus melakukan pemboman besar-besaran selama tiga minggu.

Dia menggambarkan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober sebagai “titik balik” bagi para pemimpin dan negara. Dia mengutip Alkitab bahwa "ini adalah waktunya untuk perang."

“Hadirin sekalian, Alkitab mengatakan bahwa 'ada waktu untuk perdamaian dan ada waktu untuk perang.' Ini adalah waktunya perang. Perang demi masa depan kita bersama,” kata Netanyahu dalam bahasa Inggris pada konferensi pers yang diselenggarakan untuk media asing, dikutip Anadolu Agency (AA).

Netanyahu yang berbicara dalam bahasa Inggris, mengatakan inilah saatnya untuk memutuskan apakah negaranya bersedia berjuang demi masa depan yang penuh harapan dan janji, atau menyerah pada tirani dan teror.

“Israel tidak memulai perang ini” tetapi Israel akan memenangkan perang ini,” katanya.

“Israel akan melawan kekuatan barbarisme sampai meraih kemenangan,” lanjutnya.

“Seruan gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah pada Hamas, menyerah pada terorisme, menyerah pada barbarisme. Itu tidak akan terjadi,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
