HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Masjid di Palestina yang Dibom Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:07 WIB
5 Masjid di Palestina yang Dibom Israel
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA - Palestina yang selalu menjadi perhatian dunia Islam telah menyaksikan serangkaian peristiwa tragis dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu yang paling meresahkan adalah serangan oleh Israel terhadap beberapa masjid di wilayah tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah lima masjid di Palestina yang telah menjadi sasaran pemusnahan oleh Israel:

1. Masjid Al-Amin Muhammad

Masjid Al-Amin Muhammad adalah salah satu bangunan infrastruktur di Gaza yang menjadi korban kekejaman Israel. Menurut sejumlah informasi dari pihak lokal, Masjid Al-Amin Muhammad hancur lebur setelah diserang oleh pesawat jet tempur milik Israel.

Masjid ini merupakan masjid yang dibangun dengan dana sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat Malaysia pada 2013, menurut unggahan di Facebook Muslim Care Malaysia Society.

2. Masjid Al-Ansar

Militer Israel mengatakan serangan terhadap masjid Al-Ansar di Gaza pada Minggu (22/10/2023) pagi menewaskan beberapa anggota kelompok pembela Palestina, yaitu Hamas dan Jihad Islam Palestina yang menggunakan gedung itu sebagai pusat komando.

Serangan yang diluncurkan oleh Israel ini merupakan serangan udara, Pejabat Palestina melaporkan bahwa terdapat dua orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

Rekaman di media sosial menunjukkan kerusakan parah pada masjid yang terletak di kamp pengungsi Jenin, dan petugas medis bergegas ke lokasi kejadian.

Halaman:
1 2 3
      
