HOME NEWS NASIONAL

Buka Seleksi Tilawatil Qur'an, Wapres Ajak Muslim Indonesia Berkontribusi dalam Perdamaian Dunia

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |00:01 WIB
Buka Seleksi Tilawatil Qur'an, Wapres Ajak Muslim Indonesia Berkontribusi dalam Perdamaian Dunia
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: MPI)
JAMBI - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mendorong generasi muslim Indonesia berkontribusi dalam perdamaian dunia.

"Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, saya mendorong generasi muslim, tokoh muslim Indonesia bisa menginspirasi serta bisa meningkatkan daya saing dan prestasi," tuturnya saat membuka langsung Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Nasional XXVII Tahun 2023 di Arena Utama H Abdurrahman Sayoeti di kawasan eks arena MTQ Nasional di kawasan Paalmerah, Jambi Selatan, Kota Jambi, Senin malam (30/10/2023).

Menurutnya, bangsa Indonesia harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang ada di dunia.

Di samping itu, Wapres juga meminta generasi muda muslim Indonesia untuk tidak meninggalkan Alqur'an dan hadis sebagai panduan hidup ditengah teknologi sehingga lupa membaca Alquran dan lupa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kesibukan kita membaca koran tidak boleh lupa membaca Alquran. Apalagi mengamalkannya di kehidupan sehari-hari," tandas Ma'ruf Amin.

Halaman:
1 2
      
