Memancing di Pantai Tonggeng Pako, Wanita Lansia 4 Hari Tak Kunjung Pulang

SANGIHE - Seorang wanita lanjut usia (lansia) bernama Andrina Matheos (61) dilaporkan hilang saat memancing di tepi Pantai Tonggeng Pako, Desa Kulur, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Jumat 27 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wita.

Lansia tersebut berangkat ke lokasi memancing bersama temannya yang berjarak 50 meter dari tepi pantai, namun ketika tiba saatnya kembali ke rumah, temannya tidak menemukan korban di posisi awal memancing hingga keluarga dan pemerintah setempat sempat melakukan pencarian.

Tetapi Andriana Matheos tidak kunjung ditemukan.

"Kami menerima laporan dari Bapak Kapitalaung (Kepala desa) Koelur, pada Sabtu (28/10) pukul 07.15 WITA dan langsung mengerahkan Tim Pos SAR Tahuna untuk melakukan pencarian terhadap korban dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Masyarakat serta Pemerintah setempat," ujar Kepala Kantor SAR Manado, Monce Brury, Selasa (31/10/2023).

Memasuki hari ketiga sejak dilaporkan hilang, pencarian yang dilakukan oleh Tim Sar gabungan belum membuahkan hasil. Proses pencarian masih dilakukan hingga hari ini, berdasarkan rencana Operasi yang telah dibuat dengan harapan dapat memaksimalkan pencarian.

"Tim SAR gabungan telah mengupayakan pencarian dengan menggunakan Rubber Boat dan melakukan penyelaman disekitar titik lokasi Awal dengan harapan agar korban segera ditemukan," ujar Monce Brury.

