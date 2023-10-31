Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Memancing di Pantai Tonggeng Pako, Wanita Lansia 4 Hari Tak Kunjung Pulang

Subhan Sabu , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:10 WIB
Memancing di Pantai Tonggeng Pako, Wanita Lansia 4 Hari Tak Kunjung Pulang
Tim SAR mencari wanita hilang saat memancing di Pantai Tonggeng Pako (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

SANGIHE - Seorang wanita lanjut usia (lansia) bernama Andrina Matheos (61) dilaporkan hilang saat memancing di tepi Pantai Tonggeng Pako, Desa Kulur, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Jumat 27 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wita.

Lansia tersebut berangkat ke lokasi memancing bersama temannya yang berjarak 50 meter dari tepi pantai, namun ketika tiba saatnya kembali ke rumah, temannya tidak menemukan korban di posisi awal memancing hingga keluarga dan pemerintah setempat sempat melakukan pencarian.

Tetapi Andriana Matheos tidak kunjung ditemukan.

"Kami menerima laporan dari Bapak Kapitalaung (Kepala desa) Koelur, pada Sabtu (28/10) pukul 07.15 WITA dan langsung mengerahkan Tim Pos SAR Tahuna untuk melakukan pencarian terhadap korban dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Masyarakat serta Pemerintah setempat," ujar Kepala Kantor SAR Manado, Monce Brury, Selasa (31/10/2023).

Memasuki hari ketiga sejak dilaporkan hilang, pencarian yang dilakukan oleh Tim Sar gabungan belum membuahkan hasil. Proses pencarian masih dilakukan hingga hari ini, berdasarkan rencana Operasi yang telah dibuat dengan harapan dapat memaksimalkan pencarian.

"Tim SAR gabungan telah mengupayakan pencarian dengan menggunakan Rubber Boat dan melakukan penyelaman disekitar titik lokasi Awal dengan harapan agar korban segera ditemukan," ujar Monce Brury.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement