Pelajar 13 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Usai Bermain Sepak Bola

BANDUNG BARAT - Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun tewas tenggelam di Sungai Loperes, Desa Sirnajaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (29/10/2023). Korban tewas sepulang bermain bola.

"Betul telah terjadi kecelakaan korban meninggal dunia akibat tenggelam di sungai sekira jam 13.00 WIB," kata Kepala Seksi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dihubungi.

BACA JUGA:

Tenggelam di Kali Cikeas saat Memancing, Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Korban

Peristiwa tenggelamnya pelajar SMP itu bermula ketika korban bersama teman-temannya bertanding sepak bola di Lapangan Bola Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, KBB. Usai bertanding, korban bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 orang berenang di Sungai Loperes.

"Salah seorang teman korban sempat mengatakan agar berhati-hati dan berenang di tempat yang aman," ungkap Gofur.

Namun ternyata korban malah berenang di titik sungai yang dianggap kurang aman sehingga tenggelam. Korban sebelumnya sempat berteriak meminta tolong. Teman-temannya saat itu sudah berusaha untuk menyelamatkan korban.

BACA JUGA:

Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Brantas Malang Ditemukan Meninggal

"Namun pada saat itu korban berenang dan ternyata terlihat meminta tolong hampir tenggelam saat itu. Kemudian para saksi sempat menolong korban namun karena tidak kuat korban terbawa arus," terang Gofur.