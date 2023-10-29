Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pelajar 13 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Usai Bermain Sepak Bola

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |21:46 WIB
Pelajar 13 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Usai Bermain Sepak Bola
Evakuasi korban tewas tenggelam. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun tewas tenggelam di Sungai Loperes, Desa Sirnajaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (29/10/2023). Korban tewas sepulang bermain bola.

"Betul telah terjadi kecelakaan korban meninggal dunia akibat tenggelam di sungai sekira jam 13.00 WIB," kata Kepala Seksi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dihubungi.

BACA JUGA:

Tenggelam di Kali Cikeas saat Memancing, Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Korban 

Peristiwa tenggelamnya pelajar SMP itu bermula ketika korban bersama teman-temannya bertanding sepak bola di Lapangan Bola Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, KBB. Usai bertanding, korban bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 orang berenang di Sungai Loperes.

"Salah seorang teman korban sempat mengatakan agar berhati-hati dan berenang di tempat yang aman," ungkap Gofur.

Namun ternyata korban malah berenang di titik sungai yang dianggap kurang aman sehingga tenggelam. Korban sebelumnya sempat berteriak meminta tolong. Teman-temannya saat itu sudah berusaha untuk menyelamatkan korban.

BACA JUGA:

Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Brantas Malang Ditemukan Meninggal 

"Namun pada saat itu korban berenang dan ternyata terlihat meminta tolong hampir tenggelam saat itu. Kemudian para saksi sempat menolong korban namun karena tidak kuat korban terbawa arus," terang Gofur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/340/3039812/remaja_yang_tenggelam_di_sungai_merangin_ditemukan_tewas-frK2_large.jpg
3 Hari Hilang di Sungai Merangin Jambi, Remaja Ini Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/340/3039266/tim_sar_mencari_korban_tenggelam-0q5s_large.jpg
Mandi di Sungai Batang Merangin Jambi, Pemuda 17 Tahun Tenggelam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/525/3033944/tim-sar-cari-korban-tenggelam-di-pantai-kapitol-sukabumi-hingga-dini-hari-BOjs8plFYQ.jpg
Tim SAR Cari Korban Tenggelam di Pantai Kapitol Sukabumi hingga Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/525/3012105/siswa-smk-hilang-saat-berenang-di-waduk-jatiluhur-WWr270yi1r.jpg
Siswa SMK Hilang saat Berenang di Waduk Jatiluhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/525/2971717/3-siswi-sd-tenggelam-di-sungai-panarikan-indramayu-2-ditemukan-meninggal-dan-1-lagi-hilang-RwVp6MsZgJ.jpg
3 Siswi SD Tenggelam di Sungai Panarikan Indramayu, 2 Ditemukan Meninggal dan 1 Lagi Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/525/2957232/abk-tanker-erawan-i-terjatuh-di-perairan-ujung-genteng-sukabumi-OWv6XfclMs.jpg
ABK Tanker Erawan I Terjatuh di Perairan Ujung Genteng Sukabumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement