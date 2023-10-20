Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Brantas Malang Ditemukan Meninggal

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |09:56 WIB
Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Brantas Malang Ditemukan Meninggal
Pencarian bocah tenggelam di Sungai Brantas. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Bocah 6 tahun yang tenggelam di Sungai Brantas, Kota Malang akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat (20/10/2023) pagi.

Kepala BPBD Kota Malang Prayitno membenarkan penemuan korban atas nama Davan (6) warga Jalan Muharto Gang 5 RT 6 RW 6, Kelurahan Kota Lama, Malang, pada Jumat (20/10/2023) sekitar pukul 07.00 WIB. Korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal dia hanyut.

"Korban ditemukan sekitar jam 7 pagi dalam keadaan meninggal dunia. Dia ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal," ucap Prayitno, dikonfirmasi pada Jumat pagi.

BACA JUGA:

Polisi Observasi Kejiwaan Ibu Tenggelamkan Bayinya ke Ember di Pesanggrahan 

Dirinya menyampaikan, korban sulit ditemukan karena terjebak pusaran air. Hal ini membuat pihaknya memerlukan waktu cukup lama untuk menemukan korban.

"Selama pencarian memang kendalanya banyak cekungan-cekungan di bawah itu. Jadi tim diterjunkan untuk melakukan penyisiran ke dalam," terangnya.

BACA JUGA:

Tumpukan Sampah Sulitkan Pencarian Bocah Hanyut di Sungai Brantas Malang 

Proses pencarian korban dilakukan setelah mendapatkan laporan pada Kamis (19/10/2023) sekitar pukul 02.00 WIB. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Pemadam Kebakaran Kota Malang, BPBD Kota Malang, Basarnas Surabaya hingga relawan.

Namun, hingga sekitar pukul 18.00 WIB, tidak kunjung mendapatkan hasil. Petugas akhirnya menghentikan pencarian sementara dan melanjutkannya pada Jumat (20/10/2023) pagi. 

