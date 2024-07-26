3 Hari Hilang di Sungai Merangin Jambi, Remaja Ini Ditemukan Tewas

MERANGIN - Miko (17) warga Birun Kabupaten Merangin, Jambi yang sudah tiga hari tenggelam di sungai Batang Merangin berhasil ditemukan. Korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dan juga masyarakat dalam keadaan tewas, pada Kamis 25 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, sejauh 18 kilometer dari lokasi kejadian. Korban langsung dievakuasi menuju rumah duka dengan menggunakan Ambulans.

Kepala Kantor SAR Jambi, Adah Sudarsa membenarkan jika remaja yang tenggelam di sungai Batang Merangin telah ditemukan.

"Ya, usai pencarian selama tiga hari oleh tim SAR gabungan dan masyarakat akhirnya korban ditemukan sejauh 18 kilometer dari tempat kejadian dalam kondisi meninggal dunia, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan," kata Adah Sudarsa kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).