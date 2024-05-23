Siswa SMK Hilang saat Berenang di Waduk Jatiluhur

PURWAKARTA - Seorang siswa SMKN 1 Purwakarta dilaporkan hilang saat berenang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (22/5/2024) siang. Pencarian korban yang diduga tenggelam itu hingga Rabu malam masih belum ditemukan.

Dari informasi yang didapat MNC Portal Indonesia, korban yang diketahui bernama Rizky Gunawan (17) warga Perum Pondok Jaya Munjul, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta. Saat kejadian korban tengah berenang di bendungan terbesar di Indonesia itu bersama tiga orang teman sekolahnya.

"Kronologi kejadian, korban berenang di depan Podsi. Lalu korban bernang ke lokasi lebih jauh sekitar 50 meter dari tepi danau. Saat itu korban diduga kelelahan, karena berteriak meminta tolong kepada teman-temannya,"ungkap Kasatpolairud Polres Purwakarta AKP Dharmaji.

Mendengar korban teriak, teman-temannya pun menghapiri korban dengan menggunakan perahu kano, untuk menolong. Namun korban sudah tidak ada, diduga tenggelam. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WIB itu lalu dilaporkan. Petugas Polairut bersama BPBD setempat datang dan langsung melakukan pencarian.

"Untuk saat ini kendalanya bahwa lokasi kejadian ini memiliki kedalaman hingga 7 meter, kemudian di dasar ini banyak ranting. Korban belum berhasil ditemukan,"tuturnya.

Selain Polairud, pencarian korban melibatkan petugas Damkar dan BPBD Purwakarta serta Tim Basarnas Karawang. Proses pencarian korban dilakukan dengan penyelaman ke dalam danau. Proses pencarian didampingi juga pihak keluarga yang datang ke lokasi.

(Angkasa Yudhistira)