Mandi di Sungai Batang Merangin Jambi, Pemuda 17 Tahun Tenggelam

MERANGIN - Miko (17) warga Birun Kabupaten Merangin, Jambi sudah tiga hari ini tenggelam di Sungai Batang Merangin dan hingga saat ini belum ditemukan.

Kantor SAR Jambi menerima Informasi dari Babinsa Sungai Manau bahwa seorang pemuda hanyut terbawa arus saat mandi, di Sungai Batang Merangin, Desa Birun, Kabupaten Merangin.

Informasi yang dihimpun dari Kantor SAR Jambi, korban atas nama Miko, hendak mandi di pelabuhan sungai birun bersama empat temannya. Saat tiba di pelabuhan, korban lalu melompat ke sungai dan diikuti oleh empat temannya tersebut. Selang 5 menit kemudian rekan korban menyadari bahwa korban tidak muncul ke permukaan, dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar.