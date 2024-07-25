Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mandi di Sungai Batang Merangin Jambi, Pemuda 17 Tahun Tenggelam 

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |11:15 WIB
Mandi di Sungai Batang Merangin Jambi, Pemuda 17 Tahun Tenggelam 
Tim SAR mencari korban tenggelam (foto: dok ist)
A
A
A

MERANGIN - Miko (17) warga Birun Kabupaten Merangin, Jambi sudah tiga hari ini tenggelam di Sungai Batang Merangin dan hingga saat ini belum ditemukan. 

Kantor SAR Jambi menerima Informasi dari Babinsa Sungai Manau bahwa seorang pemuda hanyut terbawa arus saat mandi, di Sungai Batang Merangin, Desa Birun, Kabupaten Merangin. 

Informasi yang dihimpun dari Kantor SAR Jambi, korban atas nama Miko, hendak mandi di pelabuhan sungai birun bersama empat temannya. Saat tiba di pelabuhan, korban lalu melompat ke sungai dan diikuti oleh empat temannya tersebut. Selang 5 menit kemudian rekan korban menyadari bahwa korban tidak muncul ke permukaan, dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/340/3039812/remaja_yang_tenggelam_di_sungai_merangin_ditemukan_tewas-frK2_large.jpg
3 Hari Hilang di Sungai Merangin Jambi, Remaja Ini Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/525/3033944/tim-sar-cari-korban-tenggelam-di-pantai-kapitol-sukabumi-hingga-dini-hari-BOjs8plFYQ.jpg
Tim SAR Cari Korban Tenggelam di Pantai Kapitol Sukabumi hingga Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/525/3012105/siswa-smk-hilang-saat-berenang-di-waduk-jatiluhur-WWr270yi1r.jpg
Siswa SMK Hilang saat Berenang di Waduk Jatiluhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/525/2971717/3-siswi-sd-tenggelam-di-sungai-panarikan-indramayu-2-ditemukan-meninggal-dan-1-lagi-hilang-RwVp6MsZgJ.jpg
3 Siswi SD Tenggelam di Sungai Panarikan Indramayu, 2 Ditemukan Meninggal dan 1 Lagi Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/525/2957232/abk-tanker-erawan-i-terjatuh-di-perairan-ujung-genteng-sukabumi-OWv6XfclMs.jpg
ABK Tanker Erawan I Terjatuh di Perairan Ujung Genteng Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/525/2910546/pelajar-13-tahun-tewas-tenggelam-di-sungai-usai-bermain-sepak-bola-yn1vd1qgUy.jpg
Pelajar 13 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Usai Bermain Sepak Bola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement