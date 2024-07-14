Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tim SAR Cari Korban Tenggelam di Pantai Kapitol Sukabumi hingga Dini Hari

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |01:37 WIB
Tim SAR cari korban tenggelam di Pantai Kapitol Sukabumi (Foto : MNC Media/Ilham N)
Tim SAR cari korban tenggelam di Pantai Kapitol Sukabumi (Foto : MNC Media/Ilham N)
SUKABUMI - Hingga dini hari, Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran untuk menemukan Rizal Suswandi (28) yang tenggelam di Pantai Kapitol, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Rizal hilang setelah berusaha menyelamatkan wisatawan yang terseret ombak pada Sabtu 13 Juli 2024.

Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menyatakan bahwa timnya tetap standby di dekat lokasi kejadian dengan personil yang terus memantau situasi. Meskipun upaya pencarian pada malam hari memiliki banyak kendala, tim SAR tetap optimis.

"Kita masih standby di dekat lokasi dan ada personil juga yang standby di lokasi," ujar Suryo, Minggu dini hari, (14/7/2024).

Menurut Suryo, tim SAR gabungan tetap optimis dan terus melakukan pemantauan sepanjang malam. Harapan untuk menemukan jasad Rizal masih tinggi meski pencarian di malam hari memiliki tantangan tersendiri.

"Berdasarkan pengalaman, penemuan jasad pada malam hari kecil persentasenya karena banyak kendala. Namun, kemungkinan tetap ada dan bisa terjadi," tuturnya.

Sementara itu, Firman Hidayat, salah seorang tokoh masyarakat Palabuhanratu, memberikan pandangan optimis terkait penemuan jasad korban. Berdasarkan penilaiannya, kemungkinan jasad Rizal dapat ditemukan dalam waktu tiga hari dan tidak akan melewati hari Rabu.

"Dilihat dan dinilai dari tanggal lahir korban, kemungkinan bisa ditemukan dalam waktu tiga hari, dan tidak bakal lewat dari hari Rabu nanti. Untuk arah korban, diperkirakan ditemukan ke kiri pantai atau arah Palabuhanratu dari TKP korban tenggelam," jelas Firman.

