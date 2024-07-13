Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Wisatawan Digulung Ombak Pantai Kapitol Sukabumi, 1 Hilang

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |14:11 WIB
4 Wisatawan Digulung Ombak Pantai Kapitol Sukabumi, 1 Hilang
A
A
A

SUKABUMI - Empat orang wisatawan Digulung Ombak saat berenang di Pantai Kapitol, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (13/7/2024). Satu diantaranya hilang dan masih dalam pencarian tim gabungan.

Kasatpol Airud Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar menjelaskan, kejadian tersebut bermula korban Maulid Dani sedang berenang dipantai, tiba - tiba ombak besar datang menyeretnya ke tengah laut.

"Kejadiannya sekitar pukul 10.00 WIB. Disitu mereka berenang, namun Maulid Dani tiba tiba terbawa ke tengah," kata AKP Tenda Sukendar.

Melihat Maulid Dani terseret ketengah, Rizal Suandi bergegas menolong, namun korban pun ikut terseret juga.

"2 lagi hendak menolong juga tetapi sama terbawa. Sehingga 4 orang itu tergulung ombak juga ke tengah," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
