Kapal Nelayan Bawa 16 ABK Asal Rembang Tenggelam di Perairan Karimunjawa

JEPARA – Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang menyebut sebuah kapal nelayan KM Soneta asal Rembang, Jawa Tengah (Jateng), dengan 16 anak buah kapal (ABK) mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.

Insiden terjadi pada Kamis 11 Juli 2024 pukul 13.00 WIB, menenggelamkan seluruh muatan termasuk 16 ABK di kapal tersebut.

“Kami menerima informasi dari pemilik kapal bahwa KM Soneta tenggelam di utara Karimunjawa beserta 16 ABK di dalamnya,” kata Kepala Basarnas Semarang Budiono pada keterangan tertulisnya, Jumat (12/7/2024) malam.

Saat ini, sebut Budi, pihaknya telah mengirimkan tim dari KN. SAR Sadewa untuk melakukan pencarian.

KM. Soneta diketahui berangkat melaut pada Sabtu 6 Juli 2024 untuk mencari ikan di perairan utara Jawa. Namun, saat berada di Perairan Karimunjawa, tepatnya apda 11 Juli sekira pukul 13.00 WIB, insiden itu terjadi.

Saat itu, 9 ABK yang terombang-ambing ditemukan kapal nelayan KM. Bintang Barokah asal Tegal yang melintas di sana. Para ABK itu diselamatkan. Sementara 7 ABK lain belum diketahui nasibnya.

"Tim tadi sudah melakukan pencarian ke arah barat dan timur dari TKP sejauh 4 nautical mile namun belum membuahkan hasil. Sementara malam ini kapal sandar di Pelabuhan Karimunjawa dan akan melanjutkan pencarian esok hari,” lanjut Budiono.

Budiono mengemukakan belum diketahui apa penyebab kapal tersebut tenggelam. Salah satunya, para ABK yang selamat belum bisa dimintai keterangan sebab masih perjalanan ke Pelabuhan Tegal.

“Rencananya besok pencarian akan diperlebar lagi hingga 6 nautikal mil dari LKP,” sambungnya.

Basarnas Semarang merinci data nama 16 ABK tersebut adalah;

Nelayan ang sudah diketemukan:

1. Khamim

2. Nur Cholis

3. Sumardi

4. Sulaimin

5. Andik