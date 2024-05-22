Advertisement
HOME NEWS JABAR

Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas Mengambang di Perairan Waduk Cirata Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |22:04 WIB
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas Mengambang di Perairan Waduk Cirata Cianjur
Evakuasi mayat di perairan Cirata. (Foto: Ist/Tim SAR)
CIANJUR - Warga di perairan Cirata digegerkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas mengambang di perairan Cirata, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Rabu (22/5/2024).

Jasad korban ditemukan di hamparan tanaman eceng yang cukup banyak. Korban ditemukan oleh anak-anak yang sedang mencari belut di hamparan tanaman eceng gondok.

 BACA JUGA:

Menurut Kanit SAR Cianjur M Andika, saat ini identitas jenazah belum diketahui dan jenazah diperkirakan sudah mengambang selama satu minggu.

"Untuk lebih lanjutnya nanti akan di tindak lanjut pihak rumah sakit atau Inafis, identitasnya belum di ketahui dan kita tidak menerima laporan kehilangan," tuturnya, Rabu (22/5/2024).

Halaman:
1 2
      
