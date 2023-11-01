Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Beli Makanan Laut Jepang untuk Lawan Larangan China

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:34 WIB
AS Beli Makanan Laut Jepang untuk Lawan Larangan China
Militer AS beli makanan laut Jepang untuk melawan China (Foto: AFP)
TOKYOMiliter Amerika Serikat (AS) di Jepang mulai membeli makanan laut dalam jumlah besar sebagai respons terhadap larangan impor China atau Tiongkok setelah pelepasan air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima.

Duta Besar AS untuk Jepang Rahm Emanuel mengatakan Washington mungkin juga mencari cara lain untuk membantu melawan larangan Tiongkok.

Dia menggambarkannya sebagai bagian dari “perang ekonomi” yang dilakukan Beijing.

Tiongkok, yang merupakan pembeli makanan laut Jepang terbesar, mengatakan pihaknya melarang impor karena alasan keamanan.

Pada tahun lalu, Jepang mengekspor lebih dari 100.000 ton kerang ke Tiongkok. Pembelian pertama di bawah skema AS hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut, yaitu kurang dari satu metrik ton kerang.

Emanuel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ini adalah awal dari kontrak jangka panjang yang akan berlaku untuk semua jenis makanan laut.

Pembelian tersebut akan digunakan untuk memberi makan personel militer dan dijual di toko-toko dan restoran di pangkalan militer di Jepang.

