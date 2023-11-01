Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

PTSL di Balikpapan Hampir Tuntas, Menteri Hadi: Tidak Ada Lagi Mafia Tanah!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |20:22 WIB
PTSL di Balikpapan Hampir Tuntas, Menteri Hadi: Tidak Ada Lagi Mafia Tanah!
Menteri ATR Hadi Tjahjanto bagikan sertifikat tanah pada warga Balikpapan (Foto : Kementerian ATR/BPN)
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Rabu (1/11/2023).

Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Hadi kepada 10 penerima perwakilan masyarakat Kota Balikpapan. Seraya menyerahkan sertipikat, Hadi mengatakan kepada masyarakat bahwa bidang tanah di Balikpapan sudah hampir seluruhnya terdaftar.

"Saya lihat target PTSL 248.000 bidang, sudah selesai 236.000 bidang, artinya sudah 96%. Jadi sudah bisa kita deklarasikan menjadi Kota Lengkap," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Dengan demikian, Balikpapan dapat dideklarasikan menjadi Kota Lengkap pada akhir tahun 2023. Menurut Hadi Tjahjanto, dengan menjadi Kota Lengkap, tanah di Balikpapan ke depannya akan aman dari mafia tanah.

"Kalau sudah Kota Lengkap berarti seluruh tanah di wilayah Balikpapan ini sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar, aman sudah tidak ada mafia tanah bermain di sini," ujar Hadi Tjahjanto.

Selain terhindar dari mafia tanah, dengan lengkapnya bidang tanah terdaftar di Balikpapan dapat menghindari risiko konflik antar tetangga.

"Antara tetangga kiri-kanan batasnya jelas sudah, tidak ada lagi caplok atau cekcok antar tetangga," lanjut Hadi Tjahjanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006418/laksanakan-reforma-agraria-indonesia-diminta-berbagi-kunci-sukses-di-konferensi-tanah-bank-dunia-9vu8GmruMY.jpg
Laksanakan Reforma Agraria, Indonesia Diminta Berbagi Kunci Sukses di Konferensi Tanah Bank Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/519/2984060/polda-jatim-bekuk-lima-mafia-tanah-di-banyuwangi-dan-pamekasan-mZVp8D3KMF.jpg
Polda Jatim Bekuk Lima Mafia Tanah di Banyuwangi dan Pamekasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/525/2978876/tanah-bergerak-di-bandung-barat-hampir-2-hektare-40-bangunan-rusak-BCoVgSrEj4.jpg
Tanah Bergerak di Bandung Barat Hampir 2 Hektare, 40 Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/337/2973662/ahy-siap-berantas-mafia-tanah-tidak-ada-negosiasi-di-situ-Jq98xt6REM.jpg
AHY Siap Berantas Mafia Tanah: Tidak Ada Negosiasi di Situ!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969728/nirina-dapatkan-kembali-sertifikat-tanahnya-saya-menjadi-bukti-pemberantasan-mafia-tanah-berjalan-SmIiCXz68i.jpg
Nirina Dapatkan Kembali Sertifikat Tanahnya: Saya Menjadi Bukti Pemberantasan Mafia Tanah Berjalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/340/2961232/serahkan-160-sertipikat-menteri-hadi-dorong-konsolidasi-tanah-pertanian-di-lombok-barat-mSgeHNZxCr.jpg
Serahkan 160 Sertipikat, Menteri Hadi Dorong Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement