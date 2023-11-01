Advertisement
HOME NEWS JABAR

Detik-Detik Menegangkan Warga Katapang Selamatkan Anak saat Diterjang Puting Beliung

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:43 WIB
Detik-Detik Menegangkan Warga Katapang Selamatkan Anak saat Diterjang Puting Beliung
Rumah Irin rusak diterjang angin puting beliung. (Foto: Gin Gin)
KATAPANG - Irin (48) hanya bisa pasrah. Atap rumahnya di Kampung Lebak Muncang RT 4/17, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, terbang diterjang puting beliung, Selasa (31/10/2023) sore.

Irin menceritakan, angin puting beliung menerjang rumahnya, Selasa (31/10/2023) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu, kata Irin, hujan deras mengguyur wilayah kampungnya.

"Saat kejadian saya sedang di depan rumah. Istri saya sedang sholat di dalam. Terus anak saya yang usia 5 tahun sedang mengerjakan pekerjaan rumah di ruang tengah," kata Irin saat ditemui, Rabu (1/11/2023).

Tiba-tiba saja, Irin mendengar suara gemuruh cukup keras disertai angin kencang. Angin kemudian menerjang atap rumah hingga terlepas. Melihat kondisi itu, dia pun berlari menyelamatkan anaknya.

"Saya sempat hampir terbawa angin, terus pegangan di pilar. Saya ingat anak dan istri saya masih di dalam. Langsung saya lari membawa anak dan istri saya keluar rumah," kata Irin.

Irin mengaku ketakutan begitu melihat angin berputar dan menerjang rumahnya. Sepanjang tinggal di daerah tersebut, baru sekali ini angin puting beliung menerjang.

"Untuk sementara saya dan keluarga tinggal di rumah tetangga karena rumah saya sama sekali tidak bisa ditempati. Sekarang saya lagi bikin dapur darurat di rumah," ujar Irin.

