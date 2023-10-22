Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hujan Es Disertai Angin Puting Beliung di Grobogan Rusak 41 Rumah Warga

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |22:49 WIB
GROBOGAN - Hujan es disertai angin puting beliung di Dusun Dlingo, Desa Juworo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Minggu (22/10/2023). Hujan es dengan disertai hujan intensitas tinggi ini membuat 41 rumah rusak dari sedang hingga berat.

Kepala Desa Juworo, Kecamatan Geyer, Aris Dwi H menjelaskan, kerusakan rumah rata-rata sedang. Hujan sendiri turun sekitar pukul 16.45 WIB hingga pukul 15.30 WIB.

"Hujannya deras dan ada es juga. Angin juga kencang membuat rumah rusak ada sekitar 41 rumah. Kerusakan rata-rata sedang pada atap rumah. Ada juga rumah yang rusak cukup parah atapnya," jelas Kades Juworo, Aris Dwi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (22/10/2023).

Lebih lanjut Kades Juworo menjelaskan, kerusakan secara material berada di angka Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Hingga malam ini warga juga masih mengalami mati lampu karena kerusakan kabel dan fasilitas kelistrikan lain.

Menurut data yang tercatat saat ini, kerusakan rumah terjadi di RT 01, RT 02, dan RT 03 khusus wilayah RW 04 yang ada di Dusun Dlingo.

Data kerusakan sbb :

A. Warga Rt 01/04 : 12 rumah.

1. Hadi Subeno (tani).

2. Sono (tani).

3. Tuminah (tani).

4. Pramono ( tani)

5. Kardi ( tani).

6. Sarno (tani).

7. Senen (swasta).

8. Ngatiran (tani).

9. Marno (tani).

10. Suwarto (tani).

11. Suparman (tani).

12. Jasmin (tani).

Hujan Es Grobogan
