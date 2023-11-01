Kasus Bullying Anak SD hingga Patah Tulang di Sukabumi, Polisi Periksa Pihak Sekolah

SUKABUMI - Kasus perundungan (bullying) siswa Sekolah Dasar Negeri di Kota Sukabumi memasuki babak baru. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota sudah memeriksa beberapa terkait kejadian tersebut.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Yanto Sudiarto mengatakan, pihaknya mengakui menerima laporan dari orangtua korban terkait kasus perundungan tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2023.

"Dan sekarang sedang kita tangani, dalam proses penyelidikan, sudah memeriksa beberapa orang saksi, baik dari korban, pihak sekolah, maupun teman korban," ujar Yanto kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (1/11/2023).

Lebih lanjut Yanto menjelaskan, kejadian berawal dari bulan Februari 2023 lalu dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus perundungan anak kelas 3 SD di salah satu sekolah favorit di Kota Sukabumi hingga mengakibatkan patah tulang.

"Setelah ada laporan ini, pasti kami pihak kepolisian akan melakukan tindakan lebih lanjut terhadap laporan ini, kami akan layani korban ini dengan baik dan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi lain," ujar Yanto.

Sebelumnya, seorang anak Sekolah Dasar di Sukabumi mengalami patah tulang yang diduga akibat perundungan (bullying) oleh teman sekelasnya. Korban yang didorong temannya dan 1 teman lainnya membungkuk di belakangnya, sehingga korban terjatuh dengan posisi tulang yang bergeser.

Orangtua korban, DS (43) menceritakan awal mula kejadian tersebut terungkap, ketika anaknya, NCS (10) kelas 3 SD swasta favorit di Kota Sukabumi, yang menjadi korban perundungan akhirnya buka suara apa yang dialaminya setelah 8 bulan diintimidasi pihak sekolah untuk tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya dan menceritakan kejadian rekayasa yang sudah disetting pihak sekolah.