HOME NEWS INTERNATIONAL

Protes Pengeboman di Gaza, Yordania Tarik Dubesnya dari Israel

Protes Pengeboman di Gaza, Yordania Tarik Dubesnya dari Israel
Demonstrasi Pro-Palestina di Amman, Yordania, 31 Oktober 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

AMMAN - Yordania pada Rabu, (1/11/2023) mengumumkan telah menarik duta besarnya dari Israel dan meminta duta besar Israel untuk tidak kembali ke Yordania sebagai protes atas pemboman Israel di Gaza, dengan mengatakan serangan itu telah menewaskan orang tak berdosa dan menyebabkan bencana kemanusiaan.

Duta Besar hanya akan kembali ke Tel Aviv jika Israel menghentikan perangnya di wilayah kantong tersebut dan mengakhiri “krisis kemanusiaan yang diakibatkannya,” kata Menteri Luar Negeri Ayman Safadi sebagaimana dilansir Reuters.

“Ini untuk mengungkapkan sikap Yordania yang menolak dan mengutuk perang Israel di Gaza yang membunuh orang tak berdosa dan menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Safadi dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah.

Safadi mengatakan keputusan itu juga diambil karena Israel merampas makanan, air, dan obat-obatan bagi warga Palestina setelah mereka mengepung wilayah tersebut menyusul serangan dahsyat Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Duta Besar Israel di Yordania, yang pergi dua minggu lalu di tengah protes, hanya akan diizinkan kembali dengan syarat yang sama, kata menteri tersebut.

Israel mengatakan pihaknya menyesali keputusan pemerintah Yordania, dan menambahkan bahwa pihaknya fokus melancarkan perang melawan kelompok militan Hamas setelah serangan berdarah yang menewaskan ratusan warga Israel.

Halaman:
1 2 3
      
