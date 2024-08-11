Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Ingin Jadi Medan Perang Iran dan Israel, Yordania Siap Cegat Rudal yang Melintas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |18:12 WIB
Tak Ingin Jadi Medan Perang Iran dan Israel, Yordania Siap Cegat Rudal yang Melintas
Tak ingin jadi medan perang Iran dan Israel, Yordania siap cegat rudal yang melintas. (Reuters)
A
A
A

KAIRO - Yordania menyatakan tidak akan menjadi medan perang bagi Iran atau Israel. Yordania tdak akan membiarkan wilayah udaranya dilanggar yang dapat membahayakan keselamatan warga.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, Sabtu (10/8/2024) waktu setempat. Itu karena kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan gelombang serangan baru oleh Teheran dan sekutunya menyusul pembunuhan anggota senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah minggu lalu.

"Kami tidak akan menjadi medan perang bagi Iran atau Israel. Kami memberi tahu Iran dan Israel bahwa kami tidak akan membiarkan siapa pun melanggar wilayah udara kami dan membahayakan keselamatan warga negara kami," kata Menteri Luar Negeri Yordania dalam sebuah wawancara dengan TV Al Arabiya milik Saudi, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (11/8/2024).

"Kami akan mencegat apa pun yang melewati wilayah udara kami atau menganggapnya sebagai ancaman bagi kami atau warga negara kami," ujarnya.

Pada bulan April, Yordania, yang terletak di antara Iran dan Israel, mengatakan telah mencegat benda terbang yang memasuki wilayah udaranya saat Teheran meluncurkan pesawat nirawak peledak dan menembakkan rudal ke Israel dalam serangan balasan langsung pertama dari jenisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Iran-Israel Iran Israel Yordania
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980935/5-merek-kurma-asli-yordania-S2AbyjdWUA.jpg
5 Merek Kurma Asli Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962626/serangan-drone-di-pangkalan-militer-as-di-yordania-as-punya-pilihan-apa-neEdeeNLB4.jpg
3 Tentara AS Tewas dalam Serangan Drone di Yordania, Apa yang Akan Dilakukan Amerika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962586/menhan-as-ungkap-kemarahan-dan-kesedihan-usai-3-tentara-tewas-dalam-serangan-drone-di-yordania-oBguczwZBd.jpg
Menhan AS Ungkap Kemarahan dan Kesedihan Usai 3 Tentara Tewas dalam Serangan Drone di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962574/as-identifikasi-3-tentara-yang-tewas-dalam-serangan-drone-di-yordania-40-terluka-jtiBC8XhC2.jpg
AS Identifikasi 3 Tentara yang Tewas dalam Serangan Drone di Yordania, 40 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/18/2962065/3-tentara-as-tewas-puluhan-luka-luka-dalam-serangan-drone-di-yordania-8qI47NGaBb.jpg
3 Tentara AS Tewas, Puluhan Luka-Luka dalam Serangan Drone di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/18/2922938/yordania-ragu-israel-bisa-hancurkan-hamas-arBSeUJ4wD.jpg
Yordania Ragu Israel Bisa Hancurkan Hamas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement