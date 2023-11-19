Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Yordania Ragu Israel Bisa Hancurkan Hamas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |05:01 WIB
Yordania Ragu Israel Bisa Hancurkan Hamas
Foto: Reuters.
A
A
A

MANAMA - Menteri Luar Negeri Yordania pada Sabtu, (18/11/2023) menyuarakan keraguan bahwa Israel dapat mencapai tujuannya untuk melenyapkan Hamas dengan pemboman besar-besaran dan invasi ke Jalur Gaza yang telah lama didominasi oleh gerakan Islam Palestina.

"Israel mengatakan mereka ingin memusnahkan Hamas. Ada banyak orang militer di sini, saya hanya tidak mengerti bagaimana tujuan ini dapat diwujudkan," kata Ayman Safadi pada pertemuan puncak keamanan tahunan IISS Manama Dialogue di Bahrain, sebagaimana dilansir Reuters.

Israel bersumpah untuk memusnahkan Hamas sejak serangan lintas batas yang mematikan pada 7 Oktober lalu ke Israel. Sejak itu, Israel telah membom sebagian besar Kota Gaza hingga hancur karena mereka berhasil menaklukkan wilayah utara dan meningkatkan serangan terhadap Hamas di selatan.

Serangan dahsyat Israel di Gaza telah menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan memerintah daerah kantong padat penduduk tersebut jika Hamas kalah di daerah kantong yang dikuasainya sejak 2007.

Hanya Otoritas Palestina (PA), entitas yang didukung Barat dan menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, yang dapat memerintah Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir, kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

      
