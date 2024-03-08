5 Merek Kurma Asli Yordania

YORDANIA - Kurma merupakan salah satu jenis buah populer yang sudah ada sejak lama. Tanggalnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 5320 SM.

Melansir Pharm Easy, buah ini merupakan makanan pokok masyarakat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kurma, yang sebagian besar ditanam di wilayah ini, sangat bermanfaat karena komposisi makronutrien alaminya dan banyak elemen sehat lainnya.

Kurma pada dasarnya adalah buah yang ditanam di negara dengan iklim tropis. Secara ilmiah dikenal sebagai Phoenix Dactylifera, ini adalah salah satu buah tersehat di dunia. Diklasifikasikan sebagai buah kering, kurma telah menjadi bagian penting dari warisan Asia Barat.

Mengutip Fresh Plaza, sektor kurma di Yordania telah pulih dari sedikitnya produksi lokal selama dekade terakhir, dan ekspor diperkirakan tumbuh setidaknya 10% pada musim ini.

Karena banyaknya pohon palem muda, produksi Yordania mencapai 30.000 ton dan ekspor kurma akan meningkat, kata Cedric van Oene, manajer proyek Advance Consulting, sebuah grup konsultan pertanian Belanda yang berkantor di Yordania.

Van Oene mengatakan pada tahun 2021, Yordania mengekspor sekitar 30 persen dari 30.000 ton produksinya. Ekspor terutama ke Qatar, Uni Emirat Arab, Maroko, Lebanon, dan UE, khususnya Prancis. "Produksi mungkin akan meningkat sebesar 10 persen, tetapi Yordania merupakan pemain kecil dibandingkan negara lain”.