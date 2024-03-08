Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Merek Kurma Asli Yordania

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |18:27 WIB
5 Merek Kurma Asli Yordania
5 merek kurma asli Yordania (Foto: PharmEasy)
A
A
A

YORDANIA - Kurma merupakan salah satu jenis buah populer yang sudah ada sejak lama. Tanggalnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 5320 SM.

Melansir Pharm Easy, buah ini merupakan makanan pokok masyarakat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kurma, yang sebagian besar ditanam di wilayah ini, sangat bermanfaat karena komposisi makronutrien alaminya dan banyak elemen sehat lainnya.

Kurma pada dasarnya adalah buah yang ditanam di negara dengan iklim tropis. Secara ilmiah dikenal sebagai Phoenix Dactylifera, ini adalah salah satu buah tersehat di dunia. Diklasifikasikan sebagai buah kering, kurma telah menjadi bagian penting dari warisan Asia Barat.

Mengutip Fresh Plaza, sektor kurma di Yordania telah pulih dari sedikitnya produksi lokal selama dekade terakhir, dan ekspor diperkirakan tumbuh setidaknya 10% pada musim ini.

Karena banyaknya pohon palem muda, produksi Yordania mencapai 30.000 ton dan ekspor kurma akan meningkat, kata Cedric van Oene, manajer proyek Advance Consulting, sebuah grup konsultan pertanian Belanda yang berkantor di Yordania.

Van Oene mengatakan pada tahun 2021, Yordania mengekspor sekitar 30 persen dari 30.000 ton produksinya. Ekspor terutama ke Qatar, Uni Emirat Arab, Maroko, Lebanon, dan UE, khususnya Prancis. "Produksi mungkin akan meningkat sebesar 10 persen, tetapi Yordania merupakan pemain kecil dibandingkan negara lain”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047429/menteri_luar_negeri_yordania_ayman_safadi-A5yL_large.jpg
Tak Ingin Jadi Medan Perang Iran dan Israel, Yordania Siap Cegat Rudal yang Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962626/serangan-drone-di-pangkalan-militer-as-di-yordania-as-punya-pilihan-apa-neEdeeNLB4.jpg
3 Tentara AS Tewas dalam Serangan Drone di Yordania, Apa yang Akan Dilakukan Amerika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962586/menhan-as-ungkap-kemarahan-dan-kesedihan-usai-3-tentara-tewas-dalam-serangan-drone-di-yordania-oBguczwZBd.jpg
Menhan AS Ungkap Kemarahan dan Kesedihan Usai 3 Tentara Tewas dalam Serangan Drone di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962574/as-identifikasi-3-tentara-yang-tewas-dalam-serangan-drone-di-yordania-40-terluka-jtiBC8XhC2.jpg
AS Identifikasi 3 Tentara yang Tewas dalam Serangan Drone di Yordania, 40 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/18/2962065/3-tentara-as-tewas-puluhan-luka-luka-dalam-serangan-drone-di-yordania-8qI47NGaBb.jpg
3 Tentara AS Tewas, Puluhan Luka-Luka dalam Serangan Drone di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/18/2922938/yordania-ragu-israel-bisa-hancurkan-hamas-arBSeUJ4wD.jpg
Yordania Ragu Israel Bisa Hancurkan Hamas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement