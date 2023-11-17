Bantah Klaim Israel Temukan Terowongan di RS Al-Shifa Gaza, Hamas: Kebohongan Tak Berdasar

GAZA – Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas pada Kamis (16/11/2023) membantah bahwa mereka menggunakan Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Gaza sebagai pusat komando dan kendali. Hamas dan menyebut klaim Israel sebagai “kebohongan yang tidak berdasar.”

Dalam sebuah pernyataan tertulis, Hamas menuduh Israel memberikan skenario palsu, narasi palsu, dan memutarbalikkan informasi tentang Kompleks Medis Al-Shifa.

Sebelumnya pada Kamis (16/11/2023), tentara Israel merilis sebuah video untuk mendukung klaimnya atas penemuan “lubang terowongan” di halaman rumah sakit utama Gaza.

Video tersebut menunjukkan sebuah lubang di tanah yang dikelilingi oleh tanah berpasir, pecahan logam, dan beton yang tersebar di sekitarnya tidak jauh dari gedung rumah sakit.

Hamas menyebut klaim terowongan terowongan itu sebagai "skenario konyol", dan mengatakan bahwa itu semua adalah bagian dari kampanye hasutan dan penipuan yang terus-menerus dilakukan selama bertahun-tahun untuk membenarkan perang Israel terhadap Gaza.

“Ini adalah upaya gagal untuk menghindari akuntabilitas dan tuntutan hukum di masa depan,” kata pernyataan itu.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan Palestina telah berulang kali meminta puluhan kali dari semua institusi, organisasi, badan internasional, dan pihak terkait untuk membentuk tim teknis untuk mengunjungi dan memeriksa semua rumah sakit, untuk menyangkal narasi penghasutan yang salah.