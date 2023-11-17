Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kondisi Menyedihkan di RS Gaza, Direktur RS Al-Shifa: Anak-Anak Kelaparan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |16:04 WIB
Kondisi Menyedihkan di RS Gaza, Direktur RS Al-Shifa: Anak-Anak Kelaparan
Kondisi menyedihkan di RS Al-Shifa Gaza banyak anak-anak mengalami kelaparan (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA - Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis (16/11/2023) menggambarkan kondisi suram krisis kemanusiaan yang terjadi di kompleks medis di Jalur Gaza.

Dalam wawancara telepon dengan Al-Jazeera Arab, Mohammad Abu Salmiya berbicara tentang kondisi menyedihkan yang mempengaruhi lebih dari 650 orang yang terluka, 36 bayi prematur, 45 pasien ginjal dan 5.000 orang yang kehilangan tempat tinggal.

Abu Salmiya mengatakan beberapa di antara mereka adalah anak-anak yang kelaparan.

“Anak-anak kelaparan – dan yang saya maksud adalah anak-anak pengungsi karena mereka membutuhkan susu dan tidak ada air untuk membuat susu bagi mereka,” terangnya.

Ia melaporkan kematian seorang pasien ginjal, dan empat orang lainnya di ambang kematian akibat kondisi kritis dan tidak adanya cuci darah selama berhari-hari.

Abu Salmiya menuduh militer Israel mengepung rumah sakit, menyabotase beberapa bagian rumah sakit, dan menghabiskan 48 jam terakhir dengan bebas berkeliaran di rumah sakit tersebut.

Seperti diketahui, pada Rabu (15/11/2023), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan mereka telah memulai “operasi yang tepat dan tepat sasaran terhadap Hamas di area tertentu di Rumah Sakit Shifa.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement