INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Senior Hamas di Lebanon Ejek Israel yang Sengaja Letakkan Senjata di RS Al-Shifa Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:03 WIB
Pemimpin Senior Hamas di Lebanon Ejek Israel yang Sengaja Letakkan Senjata di RS Al-Shifa Gaza
Israel klaim temukan senjata dan peralatan militer milik Hamas di RS Al-Shifa di Gaza (Foto: IDF)
A
A
A

GAZA - Osama Hamdan, pemimpin paling senior Hamas di Lebanon, mengejek klaim Israel yang mengaku menemukan banyak senjata dan peralatan militer lainnya milik Hamas di rumah sakit (RS) Al-Shifa di Gaza.

Pada Kamis (16/11/2023), dia mengatakan bahwa semua senjata telah dibawa dan diletakan di rumah sakit oleh orang Israel.

Ketika ditanya oleh BBC mengapa kemajuan dalam perundingan pembebasan sandera gagal, dia mengatakan bahwa pada tiga kesempatan mereka hampir mencapai kesepakatan namun selalu dihentikan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Pemerintah Israel belum mengomentari tuduhan Hamdan.

Sementara itu, dalam perkembangan terpisah, Israel telah menjatuhkan selebaran di wilayah Khan Younis di Gaza selatan, yang memperingatkan orang-orang di empat kota untuk meninggalkan rumah mereka dan pergi ke tempat penampungan.

Jika hal ini merupakan indikasi akan terjadinya operasi militer di sekitar kota selatan Khan Younis, hal ini dapat menjadi kekhawatiran nyata bagi ratusan ribu orang yang kini berlindung di sana.

Sebelum perang, Khan Younis adalah rumah bagi sekitar 300.000 orang – jumlah yang kini meningkat menjadi satu juta orang setelah Israel mendesak warga sipil untuk pindah ke selatan demi keselamatan mereka.

Halaman:
1 2
      
