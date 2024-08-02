Menlu Yordania dan Menlu Mesir Tuding Israel Bertanggung Jawab Atas Eskalasi Berbahaya di Kawasan Akibat Perang Gaza

MESIR - Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi dan rekannya, Menteri Luar Negeri, Imigrasi, dan Urusan Ekspatriat Mesir, Badr Abdel Aati menganggap Israel bertanggung jawab atas eskalasi berbahaya yang terjadi di kawasan tersebut akibat agresi Israel di Gaza, pelanggaran hukum internasional, praktik ilegal di Tepi Barat, dan pembunuhan politik.

Mereka meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengadopsi resolusi mengikat yang mengharuskan Israel menghentikan agresinya di jalur tersebut dan pelanggaran hukum internasional yang terus-menerus dilakukannya. Selama panggilan telepon, kedua menteri tersebut menekankan perlunya bekerja sama untuk meredakan eskalasi guna mencegah kawasan tersebut terjerumus ke dalam konflik regional yang komprehensif yang dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah, terutama setelah eskalasi Israel baru-baru ini. Selain itu, kedua menteri tersebut mengutuk pembunuhan politik.

Kedua menteri tersebut menggarisbawahi bahwa langkah pertama menuju ketenangan adalah menghentikan agresi di Gaza dan mengakhiri tragedi kemanusiaan yang diakibatkannya, dan menegaskan kembali kecaman mereka atas pelanggaran berat Israel terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional serta pelanggarannya terhadap kedaulatan negara.