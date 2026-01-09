Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Dampingi WNI Anak yang Ditangkap di Yordania Terkait Dugaan Dukungan ISIS

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |13:30 WIB
Kemlu Dampingi WNI Anak yang Ditangkap di Yordania Terkait Dugaan Dukungan ISIS
Plt PWNI Kemlu Heni Hamidah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial KL ditangkap oleh kepolisian Yordania. Informasi tersebut diketahui setelah orang tua KL melaporkan peristiwa penangkapan itu kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman.

“KBRI Amman menerima laporan dari salah satu diaspora kita di Yordania yang menyampaikan bahwa putranya ditangkap oleh kepolisian Yordania pada 19 November,” ujar Pelaksana Tugas Pelindungan WNI (Plt PWNI) Kemlu, Heni Hamidah, Jumat (9/1/2026).

Lebih lanjut, penangkapan KL diduga berkaitan dengan keterlibatannya dalam aktivitas daring yang terindikasi mengandung dukungan terhadap kelompok teroris ISIS.

“Penangkapan KL ini diduga terkait keterlibatannya dalam aktivitas daring yang terindikasi mendukung ISIS,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemlu RI Yordania wni isis
