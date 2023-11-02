Bocah Tewas Diduga Dibunuh Anak Pensiunan Polisi di Palu, Korban Awalnya Hilang

PALU - Nasib nahas dialami AR (8) yang tewas di tangan remaja MFM (16). Korban sebelumnya sempat hilang dan jasadnya ditemukan sudah tak bernyawa di area Jl Asam II, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Informasi yang dihimpun, AR awalnya dicari oleh orangtuanya pada Selasa 31 Oktober 2023. Korban diketahui terakhir kali dibawa oleh MFM dan tak kunjung pulang ke rumah.

BACA JUGA:

Setelah pencarian yang tak membuahkan hasil, pelaku akhirnya buka suara dan menunjukkan lokasi korban. Nyatanya, korban telah meninggal dengan kondisi tanpa berpakaian.

BACA JUGA:

Polsek Palu masih menyelidiki kejadian ini. Pelaku juga sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Diketahui, pelaku merupakan anak pensiunan polisi berpangkat AKBP yang pernah bertuga di Polda Sulteng.

(Qur'anul Hidayat)