HOME NEWS JABAR

Temukan Bercak Darah Misterius di Mobil Alphard, Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Subang

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:13 WIB
Temukan Bercak Darah Misterius di Mobil Alphard, Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Subang
Polisi Temukan Bercak Darah/ Foto: Antara
A
A
A

SUBANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menemukan bercak darah misterius pada bagian belakang mobil Alphard yang menjadi lokasi penemuan jenazah Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jabar, Kombes Pol Surawan memastikan, bercak darah itu bukan milik korban ataupun lima tersangka yang telah ditetapkan.

"Di bawah jenazah itu ditemukan DNA Mr. X dan itu dugaan yang masih kita dalami," ucap Surawan, Rabu (1/11/2023).

Surawan mengatakan, sejauh ini, sejumlah saksi yang dimintai keterangan oleh polisi sudah dites DNA. Namun demikian, belum ada sampel darah yang cocok dengan bercak darah yang ditemukan di mobil.

"Belum, dari sekian orang yang sudah kita mintai (sampel darah) belum ada kecocokan,"ungkap Surawan.

Namun saat disinggung mengenai kemungkinan bakal adanya tersangka baru, Surawan belum dapat memastikannya. Pihaknya masih melakukan rangkaian pendalaman dengan memintai keterangan dari para tersangka dan melakukan olah TKP ulang.

"Kita kan masih mencocokkan semua keterangan Danu dan TKP, barang buktinya apa, itu kita lakukan seperti itu. Kita ulang lagi ke TKP," imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya bakal menggelar pra rekonstruksi yang akan berlangsung pada Kamis (2/11/2023) besok. Nantinya, bakal ada sekitar 80 adegan yang diperagakan oleh para tersangka. "Besok, kita sudah mulai pra ya, pra rekonstruksi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
