Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jelang Nataru 2024, Korlantas Polri Waspadai Titik-Titik Rawan di Tol Semarang-Surabaya

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:55 WIB
Jelang Nataru 2024, Korlantas Polri Waspadai Titik-Titik Rawan di Tol Semarang-Surabaya
Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan (foto: dok ist)
A
A
A

SURABAYA - Menjelang Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Korlantas Polri bersama stakeholder kembali melanjutkan survei jalur Tol Semarang-Surabaya, pada Kamis 2 November 2023. Pengecekan dilakukan di Rest Area Km 575 A Ngawi, Jawa Timur untuk melihat kesiapan kantong parkir.

Peninjauan dipimpin langsung oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan yang didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi.

Tiba di Terminal Purabaya atau dikenal Terminal Bungurasih, Dirgakkum mendapatkan pemaparan dari Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin dan stakeholder dalam kesiapan pengamananan libur nataru di wilayah Jatim.

"Tadi kami juga mendapat pemaparan dari Pak Dirlantas dari seluruh stakeholder tentang kesiapan pengamanan natal dan tahun baru mulai dari persiapan jalan, masih ada beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang masih dalam pemeliharaan dan pelebaran tadi pernyataan dari teman-teman 15 Desember itu sudah selesai semuanya pada saat operasi natal dan tahun baru sudah bisa di lewati," ungkap Aan.

Lebih lanjut, Brigjen Aan Suhanan menerangkan bahwa Polda Jawa Timur akan fokus pada destinasi wisata. Namun, juga akan tetap mewaspadai titik - titik rawan.

"Jadi untuk natal dan libur tahun baru Jawa Timur ini lebih fokus ke destinasi wisata, namun kita akan tetap waspada dititik - titik rawan untuk jalan tol maupun di tempat - tempat lain," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183051/agus-98H3_large.jpg
Siaga Nataru 2026, Korlantas Polri Siapkan Skenario Pengamanan Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101229/tahun_baru-S9G0_large.jpg
Nataru Berlangsung Aman, Usman Hamid Akui Sempat Khawatir dengan Insiden Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101106/warga_balik_ke_jabotabek_usai_libur_tahun_baru-JmS2_large.jpg
344 Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/512/3101088/tol_prambanan_ditutup_usai_nataru-fGvV_large.jpg
Libur Nataru Berakhir, Gerbang Tol Prambanan Kembali Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/525/3099512/kasatlantas_polrestabes_bandung_akbp_eko_iskandar-2AZd_large.jpeg
Warga Dilarang Rayakan Malam Tahun Baru di Flyover Pasupati Bandung, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/338/3099471/taman_margasatwa_ramai_dikunjungi_wisatawan_saat_libur_nataru_2024-hEod_large.jpeg
Libur Akhir Tahun, Ragunan Dikunjungi 44 Ribu Orang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement