Jelang Nataru 2024, Korlantas Polri Waspadai Titik-Titik Rawan di Tol Semarang-Surabaya

SURABAYA - Menjelang Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Korlantas Polri bersama stakeholder kembali melanjutkan survei jalur Tol Semarang-Surabaya, pada Kamis 2 November 2023. Pengecekan dilakukan di Rest Area Km 575 A Ngawi, Jawa Timur untuk melihat kesiapan kantong parkir.

Peninjauan dipimpin langsung oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan yang didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi.

Tiba di Terminal Purabaya atau dikenal Terminal Bungurasih, Dirgakkum mendapatkan pemaparan dari Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin dan stakeholder dalam kesiapan pengamananan libur nataru di wilayah Jatim.

"Tadi kami juga mendapat pemaparan dari Pak Dirlantas dari seluruh stakeholder tentang kesiapan pengamanan natal dan tahun baru mulai dari persiapan jalan, masih ada beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang masih dalam pemeliharaan dan pelebaran tadi pernyataan dari teman-teman 15 Desember itu sudah selesai semuanya pada saat operasi natal dan tahun baru sudah bisa di lewati," ungkap Aan.

Lebih lanjut, Brigjen Aan Suhanan menerangkan bahwa Polda Jawa Timur akan fokus pada destinasi wisata. Namun, juga akan tetap mewaspadai titik - titik rawan.

"Jadi untuk natal dan libur tahun baru Jawa Timur ini lebih fokus ke destinasi wisata, namun kita akan tetap waspada dititik - titik rawan untuk jalan tol maupun di tempat - tempat lain," jelasnya.