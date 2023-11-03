Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

WNI yang Dievakuasi dari Gaza Harus Tinggalkan Mesir dalam Waktu 3x24 Jam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:12 WIB
WNI yang Dievakuasi dari Gaza Harus Tinggalkan Mesir dalam Waktu 3x24 Jam
Keluarga Abdillah Onim yang berhasil dievakuasi dari Gaza. (Foto: Dok. Kemlu RI)
A
A
A

JAKARTA – Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhasil dievakuasi dari Gaza ke Kairo hanya memiliki waktu singkat untuk berada di Mesir. Namun, sejauh ini belum dapat dipastikan apakah mereka akan dipulangkan ke Indonesia atau pergi ke tempat lain.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI), Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa para WNI hanya memiliki visa untuk waktu 3x24 jam. Setelah itu, para WNI tidak dapat berada di Mesir, dan harus memutuskan apakah akan pulang ke Tanah Air atau ke negara lain.

“Karena visanya itu hanya 3x24 jam kita belum memutuskan apakah ke tanah air atau ke tempat lain sesuai keinginan dari WNI tersebut,” kata Iqbal di kantor Kemlu RI, Jumat, (3/11/2023).

Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu mengatakan bahwa negara tidak dapat memaksakan para WNI untuk pulang ke Indonesia, karena tugas negara hanyalah membawa mereka ke tempat yang aman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3174945/gunung_everest-CwJj_large.jpg
1.000 Pendaki Terjebak Badai Salju Everest, Kemlu: Tak Ada Korban WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/18/3168308/borgol-h6eX_large.jpg
Wanita Diduga WNI Ditangkap di Dekat Perbatasan India-Nepal, Pakai Dokumen Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162879/wni-MFqu_large.jpg
Kemlu: 264 WNI Rentan di Malaysia Dipulangkan ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162378/wni-Wm37_large.jpg
2 WNI Ditangkap di Makau Gegara Dirikan Restoran, Terancam Didenda Puluhan Ribu MOP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3158104/lodewijk_freidrich_paulus-HQhw_large.jpg
Permintaan Pulang Mantan Marinir TNI AL Satria Kumbara Akan Diproses Sesuai Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157372/menkum-0Ro5_large.jpg
Status WNI Otomatis Hilang, Bagaimana Nasib Eks Marinir Satria Kumbara? Ini Kata Menkum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement