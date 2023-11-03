Mendarat di Israel, Menlu AS Seimbangkan Dukungan untuk Israel dan Warga Sipil di Gaza

ISRAEL – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tiba di Israel pada Jumat (3/11/2023) untuk menekan pemerintah Israel atas serangan yang sedang berlangsung di Gaza di tengah meningkatnya kecaman internasional dan jumlah korban sipil yang terus meningkat.

Diplomat utama AS, yang melakukan perjalanan dua kali ke Israel bulan lalu setelah serangan mematikan Hamas, bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan kabinet perang ketika pemerintah AS terus berupaya menyeimbangkan dukungan bagi pertahanan Israel dengan seruan publik yang semakin meningkat. mereka untuk melindungi warga sipil.

Blinken mendarat di Tel Aviv pada Jumat (3/11/2023) pagi waktu setempat, didampingi oleh Duta Besar AS untuk Israel yang baru dikukuhkan, Jack Lew.

Dalam sambutannya kepada pers sebelum meninggalkan Washington, DC, pada Kamis (2/11/2023), Blinken mengatakan dia berencana untuk berbicara dengan pemerintah Israel tentang kampanye yang sedang berlangsung melawan organisasi teroris Hamas dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi warga sipil.

Dia juga bermaksud untuk membahas, seperti yang dia lakukan dalam perjalanan sebelumnya, tentang sandera yang ditahan oleh Hamas dan pencegahan konflik regional yang lebih luas.

Blinken menolak menjelaskan secara rinci tentang “langkah nyata” untuk melindungi warga sipil dengan lebih baik, dan dia juga tidak akan memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah Israel telah menunjukkan pengendalian diri dalam serangannya sejauh ini. Sebaliknya, ia menekankan bahwa ini adalah baku tembak yang dibuat oleh Hamas, dan mengecam kelompok teroris tersebut karena secara sinis dan mengerikan menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup dan memasukkan pejuangnya ke dalam infrastruktur sipil.