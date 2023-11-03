Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Begini Cara Menyalurkan Logistik ke Gaza

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:32 WIB
Begini Cara Menyalurkan Logistik ke Gaza
Perang Hamas-Israel terus memanas dan memakan banyak korban jiwa (Foto: AP)
A
A
A

GAZA – Dampak dari serangan Israel terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza menarik perhatian dunia. Tidak hanya mengundang sejumlah protes oleh para aksi Pro-Palestina di sejumlah negara, tetapi juga penyaluran bantuan bagi mereka yang masih berjuang untuk bertahan hidup.

Bantuan ini mencakup persediaan makanan, air bersih, perlengkapan kesehatan, sanitasi, tenda, dan lain-lain.

Penyaluran bantuan ke Gaza tentunya harus melewati proses yang rumit karena masalah keamanan, politik, dan berlangsungnya perang di wilayah tersebut. Bantuan ini juga hanya bisa sampai di Gaza melalui penyeberangan Rafah karena penutupan jalur perbatasan oleh Israel.

Bantuan bisa disalurkan melalui organisasi internasional yang akan mendistribusikan barang untuk warga Gaza, seperti Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Dilansir dari The Conversation, USAID dan UNRWA akan memanfaatkan sekolah-sekolah, yang menjadi tempat penampungan para pengungsi, dan rumah sakit yang tersisa untuk mempercepat distribusi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement