Indonesia Akan Kirim 3 Pesawat Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk membantu warga di Gaza yang dikepung dan diblokade oleh Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan itu rencananya akan dilakukan pada Sabtu, (4/11/2023).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dikirimkan dengan tiga pesawat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu pagi. Bantuan tersebut akan diterbangkan ke Mesir untuk kemudian disalurkan ke Gaza oleh lembaga yang berwenang.

“Yang sudah confirm (dikonfirmasi, red), dua pesawat Hercules dan satu pesawat Airbus kargo yang akan digunakan untuk membawa bantuan ke Airport El Arish,” terang Iqbal.

Bantuan ini akan disalurkan oleh tiga lembaga yang memiliki otorisasi untuk bekerja di Gaza, yaitu Komite Internasional Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Lembaga Pengungsi PBB UNRWA.

Menurut Iqbal bantuan yang diberikan adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk Gaza, namun tidak termasuk bahan bakar atau barang-barang yang dinilai dapat berfungsi ganda.