3 Alasan Rakyat Palestina Mencintai Rakyat Indonesia

Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan salah satu bentuk dukungan rakyat Indonesia untuk Palestina. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Hubungan Indonesia dan Palestina telah terjalin erat dan akrab sejak lama. Indonesia merupakan salah satu pendukung setia bagi kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

Sejak 1945, hubungan antara kedua negara telah terjalin dengan Palestina memberi dukungan kemerdekaan terhadap Indonesia. Bahkan dukungan ini diberikan sebelum Soekarno, presiden pertama Indonesia, mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan.

Ini menjadi bukti bahwa Indonesia dan Palestina memiliki persamaan, terutama dalam mendukung kemerdekaan.

Selain sejarah kemerdekaan, kami kutip tiga alasan rakyat Palestina mencintai rakyat Indonesia, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

1. Memiliki Rasa yang Sama Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Konflik antara Israel-Palestina telah terjadi selama lebih dari tujuh dekade, dan sejak itu Palestina berada di bawah penjajahan Zionis.

Indonesia tidak asing dengan penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing. Kerja paksa, pembunuhan, penyiksaan sudah dirasakan Indonesia, sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan pada penjajah Belanda dan Jepang.

Karena itulah kedua negara terus memperjuangkan kemerdekaan, baik di Indonesia, maupun di Palestina.

Hal itu terlihat pada 1945 saat Syekh Muhammad Amin Al Husaini, Mufti Besar Palestina, memberi dukungan kemerdekaan Indonesia atas rasa solidaritas. Pengakuan beliau berikan melalui Radio Berlin.