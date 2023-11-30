Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Retno: Saya Tak Paham Statement Macam Apa yang Disampaikan Netanyahu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:21 WIB
Menlu Retno: Saya Tak Paham <i>Statement</i> Macam Apa yang Disampaikan Netanyahu
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (Foto: YouTube/MoFa Indonesia)
A
A
A

NEW YORK - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang sedang berlangsung saat ini terlalu rapuh untuk memperbaiki situasi di Gaza. 

“Indonesia menyambut baik tentunya truce (gencatan senjata sementara, red.) yang berlangsung saat ini, namun pertanyaannya adalah apakah ini sudah mencukupi? Indonesia berpendapat (hal ini) belum mencukupi,” ujar Retno kepada VOA usai menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Rabu (29/11/2023)).

Retno hadir dalam pertemuan itu bersama para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang sedang melakukan kunjungan ke negara-negara anggota tetap DK PBB untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Di hadapan dewan yang saat ini diketuai oleh China itu, Retno mengaku tidak habis pikir dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa pasukannya akan melanjutkan serangan untuk menumpas Hamas begitu jeda pertempuran berakhir.

“Saya tidak bisa memahami statement (pernyataan) macam apa yang disampaikan oleh perdana menteri Israel ini,” ujar Retno kepada VOA. “Dewan Keamanan PBB harus mencegah agar kekerasan tidak terulang lagi di Gaza.”

Pada gilirannya, Perwakilan Tetap Israel di PBB Gilad Erdan menyangkal anggapan bahwa konflik yang tengah berlangsung saat ini antara negaranya dan Hamas adalah konflik politik atau bahkan perebutan lahan. Ia menilainya sebagai upaya penghancuran Israel dan bangsa Yahudi.

