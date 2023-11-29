Hamas dan Israel Lakukan Perundingan untuk Kembali Perpanjang Gencatan Senjata

GAZA/YERUSALEM - Israel dan Hamas sedang bernegosiasi melalui mediator pada Rabu, (29/11/2023) mengenai potensi perpanjangan gencatan senjata di Gaza, dengan beberapa jam tersisa untuk mencapai kesepakatan sebelum pertempuran akan dimulai kembali setelah jeda enam hari.

Keluarga para sandera Israel diberitahu pada Rabu mengenai nama-nama mereka yang akan dibebaskan pada hari itu juga, menurut laporan media Israel Kan, kelompok terakhir yang dibebaskan berdasarkan gencatan senjata kecuali perunding berhasil memperpanjangnya.

Sejauh ini Hamas, kelompok militan yang berkuasa di Jalur Gaza, telah membebaskan 60 perempuan dan anak-anak Israel dari 240 sandera yang mereka sandera dalam serangan mematikan pada 7 Oktober berdasarkan kesepakatan yang menjamin gencatan senjata pertama perang tersebut. Dua puluh satu orang asing, sebagian besar buruh tani asal Thailand, juga dibebaskan berdasarkan perjanjian paralel yang berbeda. Sebagai imbalannya, Israel telah membebaskan 180 tahanan keamanan Palestina, semuanya perempuan dan remaja.

Pembebasan pada Selasa, (28/11/2023) termasuk untuk pertama kalinya sandera yang ditahan oleh Jihad Islam, sebuah kelompok yang bersekutu dengan Hamas, serta oleh Hamas sendiri.

BACA JUGA: 6 Fakta Pembebasan Sandera Hamas dan Tahanan Palestina

Gencatan senjata awal selama empat hari diperpanjang 48 jam sejak Selasa, dan Israel mengatakan pihaknya bersedia memperpanjangnya selama Hamas membebaskan 10 sandera sehari. Namun dengan semakin sedikitnya perempuan dan anak-anak yang masih ditahan, hal ini berarti menyetujui persyaratan yang mengatur pembebasan setidaknya beberapa pria Israel untuk pertama kalinya.