HOME NEWS INTERNATIONAL

6 Fakta Pembebasan Sandera Hamas dan Tahanan Palestina

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |16:03 WIB
6 Fakta Pembebasan Sandera Hamas dan Tahanan Palestina
Hamas membebaskan 24 sandera dari Gaza (Foto: Hamas)
A
A
A

GAZA - Dua puluh empat orang yang disandera selama hampir tujuh minggu di Jalur Gaza dibebaskan pada Jumat (24/11/2023) sebagai bagian dari gencatan senjata yang ditengahi antara Israel dan Hamas.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari, kelompok tersebut terdiri dari 10 warga negara Thailand, 13 warga Israel dan satu warga negara Filipina.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada Jumat (24/11/2023) bahwa mereka sekarang berada di Israel.

Selain itu, 39 perempuan dan remaja Palestina dibebaskan dari penjara Israel dan sedang dalam perjalanan ke Tepi Barat.

Sebanyak 50 sandera dapat dibebaskan selama empat hari jeda penerbangan, sementara tahanan Palestina juga akan dibebaskan secara bertahap.

Jeda dan pembebasan tersebut terjadi setelah negosiasi yang menegangkan selama berminggu-minggu – dan memerlukan beberapa hari yang melelahkan untuk mulai berlaku. Perjanjian tersebut merupakan terobosan diplomatik besar pertama dalam konflik tersebut.

Berikut 5 fakta pembeasan sandera dan tahanan Palestina:

1. 13 wanita dan anak-anak dibebaskan

Warga sipil yang dibebaskan termasuk 13 wanita dan anak-anak Israel yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan lintas batas pada tanggal 7 Oktober dan ditahan selama 48 hari.

Menurut juru bicara kibbutz dan Forum Sandera dan Keluarga Hilang, semua sandera kecuali satu orang diculik dari kibbutz Nir Oz. Mereka termasuk Emilia Aloni dan Adina Moshe yang berusia 5 tahun, yang terlihat dibawa pergi dengan sepeda motor setelah diculik.

Halaman:
1 2
      
