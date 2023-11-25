4 Helikopter Israel Angkut Sandera yang Telah Dibebaskan di Gaza

GAZA - Helikopter yang membawa sandera yang dibebaskan telah tiba di pusat kesehatan di Israel.

CNN sebelumnya melaporkan empat helikopter yang membawa sandera telah meninggalkan Pangkalan Udara Hatzerim Israel dekat Beersheva pada Jumat (24/11/2023). Mereka diperkirakan akan terbang ke berbagai rumah sakit di kawasan Tel Aviv.

Dari 24 orang yang dibebaskan pada hari Jumat, 22 orang awalnya dibawa ke Hatzerim dan diperkirakan akan diterbangkan ke rumah sakit di wilayah Tel Aviv.

Juru bicara rumah sakit mengatakan kepada CNN, dua sandera lainnya yang dibebaskan pada Jumat (24/11/2023) oleh Hamas telah dibawa ke Pusat Medis Wolfson di kota Holon, selatan Tel Aviv.

Sejauh ini, dua helikopter telah tiba di Pusat Medis Anak Schneider Israel, yang berada di dekat Tel Aviv.

Juru bicara rumah sakit mengatakan kepada CNN, tiga sandera Israel lainnya juga tiba dengan helikopter di Wolfson Medical Center di Holon, selatan Tel Aviv. Mereka kemudian dipindahkan dengan ambulans ke rumah sakit untuk evaluasi dan perawatan.

Para sandera yang baru tiba telah dibawa ke rumah sakit dan kini menjalani pemeriksaan dan evaluasi kesehatan.

Dua sandera lainnya telah tiba di Wolfson Medical Center beberapa jam sebelumnya pada malam hari dengan ambulans.