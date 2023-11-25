Gencatan Senjata di Gaza, Hamas Bebaskan 24 Sandera dengan Selamat

GAZA – Di bawah kesepakatan pembebasan sandera yang telah disepakati antara Israel dan Hamas, sebanyak 24 sandera telah dibebaskan.

Qatar yang menjadi mediator kesepakatan itu mengatakan di antara mereka adalah 13 warga Israel, 10 warga Thailand, dan satu warga Filipina.

Warga Israel tersebut termasuk empat anak – berusia dua, empat, enam dan sembilan tahun – serta seorang wanita berusia 85 tahun.

Sebagai imbalannya, Israel melepaskan tahanan ke Tepi Barat sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Kelompok ini terdiri dari 24 perempuan dan 15 remaja laki-laki. Mayoritas mereka gtelah ditahan sebelum persidangan.

Berdasarkan ketentuan perjanjian, total 50 sandera Israel dan 150 tahanan Palestina akan dibebaskan selama empat hari selama gencatan senjata sementara.

Pada saat gencatan senjata, lebih banyak bantuan juga diizinkan masuk ke Gaza - 137 truk yang membawa pasokan medis, bahan bakar dan makanan masuk hari ini dari Mesir.

Seperti diketahui, serangan Hamas pada 7 Oktober menewaskan 1.200 orang, dan sekitar 240 orang disandera.

Sejak itu, Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 14.000 orang telah tewas dalam kampanye pembalasan Israel.