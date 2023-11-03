Peristiwa 3 November: Sultan Hamengkubuwono III Meninggal Dunia

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 November. Untuk mengingatnya kembali, berikut Okezone merangkumnya mengutip dari wikipedia:

1604 – Kelahiran Sultan Turki, Osman II

Osman II lahir 3 November 1604. Osman II adalah putra Sultan Ahmed I (1603–17) dan permaisurinya Sultan Mâhfirûze yang berdarah Yunani.

1814 - Wafatnya Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono III

Sri Sultan Hamengkubuwono III lahir di Yogyakarta, 20 Februari 1769 dan meninggal di Yogyakarta, 3 November 1814 pada umur 45 tahun. Dia adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah dalam dua periode, yaitu tahun 1810 – 1811 dan 1812 – 1814.

1950 - Perebutan Benteng Victoria di Kota Ambon

Golongan separatis yang dipimpin oleh DR. Robert Steven Soumokil memproklamasikan “Republik Maluku Selatan” (RMS). Uluran tangan pemerintah untuk mencari penyelesaian secara damai ditolak oleh pihak RMS. Karena itu pemerintah RI melancarkan operasi militer ke Maluku yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.

Pendaratan pertama dilakukan di Namlea, Pulau Buru pada tanggal 14 Juli 1950. Sesudah itu diduduki Pulau Tanimbar, kepulauan Aru Kei dan pulau-pulau kecil lainnya. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan mendarat di pulau Ambon. Dalam pertempuran jarak dekat untuk merebut benteng Nieuw Victoria pada tanggal 3 November 1950 di kota Ambon.