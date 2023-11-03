Jenguk Doni Monardo, Ganjar Pranowo Tiba di RS Siloam Malam Ini

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo tiba di rumah sakit Siloam, Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam ini.

Berdasarkan agenda yang diterima dari media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, kehadiran Ganjar dalam rangka menjenguk mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar tiba di lobi RS Siloam sekira pukul 19.41 WIB. Mengenakan kemeja berwarna putih, mantan Gubernur Jawa Tengah itu terlihat berjalan cepat memasuki area rumah sakit.

Tak ada keterangan yang diberikan Ganjar kepada awak media setibanya di lokasi. Ganjar hanya memberikan senyuman.