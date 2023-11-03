Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinkes DKI: Kelompok Laki-Laki Dewasa Kontak Seks Beresiko Tertular Cacar Monyet

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |01:01 WIB
Dinkes DKI: Kelompok Laki-Laki Dewasa Kontak Seks Beresiko Tertular Cacar Monyet
Cacar Monyet (foto: dok WHO)




JAKARTA - Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama menyebutkan kelompok laki-laki dewasa yang kerap melakukan kontak seks beresiko tertular penyakit cacar monyet.

Hal tersebut disampaikan Ngabila terkait semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit cacar monyet dan mulai menyebar hingga ke Tangerang dan Bandung.

Ia menyebutkan kelompok beresiko tertular cacar monyet adalah kelompok populasi laki-laki dewasa yang kerap melakukan kontak seksual.

"Untuk kelompok beresiko adalah populasi kunci dewasa, laki-laki," ujar Ngabila, Kamis (2/11/2023).

Kepada suspek atau diduga bergejala cacar monyet Ngabila menyebutkan sudah mendapatkan vaksin.

"Pemberian vaksin selang 4 minggu untuk dosis 1 dan 2. Penerima vaksin adalah kontak erat kasus positif dan kelompok berisiko," terangnya.

Sebagaimana diketahui seluruh pasien positif cacar monyet pada umumnya merupakan laki-laki usia produktif antara 25-50 tahun.

Meskipun awalnya berasal dari luar negeri, hasil penelusuran Kementerian Kesehatan RI diketahui 6 pasien Monkeypox juga merupakan Orang Dengan HIV (ODHIV), dan memiliki orientasi Biseksual.

Halaman:
1 2
      
